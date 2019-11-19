Племянница Софии Ротару выходит замуж

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/sonyakayofficial

Украинская певица Sonya Kay удивила своих поклонников

Sonya Kay рассказала о помолвке, а также показала кольцо на своей странице в Instagram.

«Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним», — поделилась в своем комментарии Соня.

Переглянути цей допис в Instagram Я сказала Так! #sonyakay#music#saidyes#best#love#amazing#emotions#cool#happy#sweet#amazing#happy#сонякей#singer#beautiful#ukraine#sunshine#follow#dreams#sound Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial) 18 Лис 2019 р. о 4:27 PST





Свадьба запланирована на июнь 2020 года. Однако певица не раскрывает имени своего избранника, а на фото он стоит спиной к камере, так что лицо его увидеть тоже невозможно.

Поклонники певицы засыпали Соню приветствиями.

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергей Хлябыч был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару.