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    Племянница Софии Ротару выходит замуж

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    Племянница Софии Ротару выходит замуж
    instagram.com/sonyakayofficial

    Украинская певица Sonya Kay удивила своих поклонников

    Sonya Kay рассказала о помолвке, а также показала кольцо на своей странице в Instagram.

    «Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним», — поделилась в своем комментарии Соня.

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    Я сказала Так! #sonyakay#music#saidyes#best#love#amazing#emotions#cool#happy#sweet#amazing#happy#сонякей#singer#beautiful#ukraine#sunshine#follow#dreams#sound

    Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)


    Свадьба запланирована на июнь 2020 года. Однако певица не раскрывает имени своего избранника, а на фото он стоит спиной к камере, так что лицо его увидеть тоже невозможно.

    Поклонники певицы засыпали Соню приветствиями.

    Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергей Хлябыч был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару.

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