Племянница Софии Ротару выходит замуж
Украинская певица Sonya Kay удивила своих поклонников
Sonya Kay рассказала о помолвке, а также показала кольцо на своей странице в Instagram.
«Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним», — поделилась в своем комментарии Соня.
Свадьба запланирована на июнь 2020 года. Однако певица не раскрывает имени своего избранника, а на фото он стоит спиной к камере, так что лицо его увидеть тоже невозможно.
Поклонники певицы засыпали Соню приветствиями.
Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергей Хлябыч был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару.