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    Фото

    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)

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    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    instagram.com/lilou_sfpig

    В аэропорту Сан-Франциско появилась свинья, которая помогает пассажирам снять стресс перед перелетом

    Свинке по имени Лилу 5 лет, ее взяли на работу за спокойствие и умение быть дружелюбной. На каждую рабочую смену Лилу привозит хозяйка Татьяна, которая предварительно красит ей «ногти» и одевает рабочую форму.

    «Люди рады отвлечься от своей рутины и остановиться на секунду, чтобы улыбнуться и сказать: о, это здорово!», – поделилась наблюдениями Татьяна.

    Свинка приветствует пассажиров, фотографируется с ними и даже играет на фортепиано. Единственное, что может нервировать Лилу - когда кто-то приближается к ней сзади.

    Также свинка активно проводит свободное время - гуляет в парках, ходит в рестораны, участвует в демонстрациях и фотосессиях.

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    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)
    В аэропорту США свинка помогает пассажирам (фото)

    Лилу - первая свинка в команде животных аэропорта, которая до этого состояла из собак разных пород. Туда берут только тех, кто обладает спокойным характером и дружелюбно относится к людям.

    Работники аэропорта отмечают, что Лилу ни разу не создала каких-либо неприятных инцидентов.

    Джерело: dailymail.co.uk

    фотография животные время
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