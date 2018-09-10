Столичная мода: В сети опубликовали фотоподборку самой уродливой обуви гостей Ukrainian Fasion Week



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фото: Обозреватель

Стильная обувь - обязательная деталь модного лука. Особенно, если ты гость fashion-показов

Иногда, именно эта часть гардероба может испортить впечатление от продуманного месяцами образа. Именно так случилось с некоторыми гостями Ukrainian Fashion Week.

Шлепки и туфли, босоножки и кроссовки – все это можно было наблюдать на ногах гостей модных показов украинских дизайнеров. Несмотря на разнообразие брендов и трендов, общий вид нижней части луков гостей fashion-показов не сильно впечатляет: кроссовки, «байкерские» ботинки, туфли с тракторной подошвой, босоножки и мюли (так называемые лофферы без пятки, шлёпанцы с закрытым передом и длинным носком).

Предлагаем вам взглянуть на ноги гостей Epson Digital Fashion Show на Ukrainian Fashion Week в нашей галерее.

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Джерело: Обозреватель