Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон



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Талантливый человек сможет сделать снимок-шедевр даже на обычную мыльницу

Ноа Алонзо — невероятно талантливый парень, которому с помощью обычного айфона удалось отснять необычные фотографии ночной жизни своего любимого мегаполиса.

Ноа живет в Сеуле уже семь лет, шесть из которых отдал искусству фотографии. Большинство людей, которые видели результаты его трудов, говорили одно и то же: если бы у них была такая же хорошая камера, как у Ноа, они бы тоже смогли бы сделать красивые снимки.

Поэтому фотограф решил создать коллекцию снимков, имея под рукой что-то привычное для каждого современного человека, а именно смартфон. Таким образом, он хотел доказать, что для создания запоминающегося образа необязательно использовать дорогостоящее фотооборудование. Главное — уметь видеть, а выразительный снимок можно сделать и обычным телефоном.

Стоит отметить, что снимки получились действительно очень выразительными и необычными. Убедитесь сами, заглянув в нашу галерею.

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Джерело: BigPicture