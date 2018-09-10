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    Фото

    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон

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    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон

    Талантливый человек сможет сделать снимок-шедевр даже на обычную мыльницу

    Ноа Алонзо — невероятно талантливый парень, которому с помощью обычного айфона удалось отснять необычные фотографии ночной жизни своего любимого мегаполиса.

    Ноа живет в Сеуле уже семь лет, шесть из которых отдал искусству фотографии. Большинство людей, которые видели результаты его трудов, говорили одно и то же: если бы у них была такая же хорошая камера, как у Ноа, они бы тоже смогли бы сделать красивые снимки.

    Поэтому фотограф решил создать коллекцию снимков, имея под рукой что-то привычное для каждого современного человека, а именно смартфон. Таким образом, он хотел доказать, что для создания запоминающегося образа необязательно использовать дорогостоящее фотооборудование. Главное — уметь видеть, а выразительный снимок можно сделать и обычным телефоном.

    Стоит отметить, что снимки получились действительно очень выразительными и необычными. Убедитесь сами, заглянув в нашу галерею. 

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    на весь екран згорнути
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон
    Потрясающие кадры дождливого Сеула, снятые на смартфон

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    Джерело: BigPicture

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