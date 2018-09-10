«Ангел» Victoria’s Secret вышла на подиум на пятом месяце беременности
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Известная супермодель Лили Олдридж восхитила fashion-мир
В конце августа супермодель Лили Олдридж объявила, что ждет второго ребенка.
Но в декретный отпуск 32-летний «ангел» Victoria’s Secret уходить не спешит и продолжает выходить на подиум.
Накануне она приняла участие в показе Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Лили вышла на подиум в ярко-красном платье, которое подчеркивало ее изменившуюся фигуру. Босоножки на небольшом каблуке дополняли образ.
Стоит отметить, что в последнее время дизайнеры часто привлекают беременных моделей и девушек с нестандартными фигурами для участия в показах. Совсем недавно, в США во время fashion-показа купальников Sports Illustrated в Майами модель Мара Мартин прошлась по подиуму, кормя младенца грудью.
Джерело: Hello!