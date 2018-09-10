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    Шоу-биз

    «Ангел» Victoria’s Secret вышла на подиум на пятом месяце беременности

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    Лили Олдридж - «Ангел» Victoria’s Secret вышла на подиум на пятом месяце беременности
    Лили Олдридж

    Известная супермодель Лили Олдридж восхитила fashion-мир

    В конце августа супермодель Лили Олдридж объявила, что ждет второго ребенка.

    Но в декретный отпуск 32-летний «ангел» Victoria’s Secret уходить не спешит и продолжает выходить на подиум.

    Накануне она приняла участие в показе Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

    Лили вышла на подиум в ярко-красном платье, которое подчеркивало ее изменившуюся фигуру. Босоножки на небольшом каблуке дополняли образ. 

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    «Ангел» Victoria’s Secret вышла на подиум на пятом месяце беременности
    «Ангел» Victoria’s Secret вышла на подиум на пятом месяце беременности

    Стоит отметить, что в последнее время дизайнеры часто привлекают беременных моделей и девушек с нестандартными фигурами для участия в показах. Совсем недавно, в США во время fashion-показа купальников Sports Illustrated в Майами модель Мара Мартин прошлась по подиуму, кормя младенца грудью.


    Джерело: Hello!

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