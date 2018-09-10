«Ангел» Victoria’s Secret вышла на подиум на пятом месяце беременности

Известная супермодель Лили Олдридж восхитила fashion-мир

В конце августа супермодель Лили Олдридж объявила, что ждет второго ребенка.

Но в декретный отпуск 32-летний «ангел» Victoria’s Secret уходить не спешит и продолжает выходить на подиум.

Накануне она приняла участие в показе Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Лили вышла на подиум в ярко-красном платье, которое подчеркивало ее изменившуюся фигуру. Босоножки на небольшом каблуке дополняли образ.

Стоит отметить, что в последнее время дизайнеры часто привлекают беременных моделей и девушек с нестандартными фигурами для участия в показах. Совсем недавно, в США во время fashion-показа купальников Sports Illustrated в Майами модель Мара Мартин прошлась по подиуму, кормя младенца грудью.



