Снимок украинской телеведущей оказался на официальной странице Dolce & Gabbana в Instagram



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Елена Филонова

Именитый модельер Стефано Габбана восхитился стилем Елены Филоновой в cоцсети

Не каждый день твое фото оказывается в Instagram именитого мирового дизайнера Стефано Габбана. Даже если ты телевизионная персона и Instagram-дива. Но ведущей Нового канала Елене Филоновой это удалось! Причем, совершенно без усилий: известный модельер сам обратил внимание на журналистку проекта «Страсти по Ревизору». А точнее, на недавно опубликованное фото девушки с модного показа на перроне вокзала.

На снимке украинская красавица демонстрировала total-look от Dolce & Gabbana. Секунда – и креативный модельер сделал скриншот. Еще секунда – и фото девушки оказывается в мегапопулярном Instagram легендарного дизайнера. А ведь Dolce & Gabbana – любимый бренд Филоновой!

«Вы себе даже не представляете, как я счастлива. Я пришла домой после съемок, смыла всю косметику, приготовилась ко сну, и по привычке зашла в Instagram. Увидев, что Стефано Габбана опубликовал мое фото, радовалась, как ребенок! Счастья было, как до небес и обратно! Он даже отметил меня на снимке и отправил сердечко!», - отметила Елена.

Как правило, объектами восхищения искушенного эстета Стефано Габбана в соцсетях становятся VIP-друзья дизайнера или мировые селебритиз, которые годами носят вещи его бренда. Такой милый жест со стороны модельера в соцсети стал настоящим вдохновением для украинки.

«Теперь я уверена в том, что невозможное – возможно! В какой бы точке земного шара ни находился человек, если он несет в себе доброту, свет и теплоту – к нему лицом повернется вся планета! Безумно счастлива и благодарна Стефано за внимание. Следующий шаг – побывать на показе бренда Dolce & Gabbanа. Теперь я просто обязана познакомиться с его создателями!» – призналась Лена Филонова