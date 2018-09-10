Снимок украинской телеведущей оказался на официальной странице Dolce & Gabbana в Instagram
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Именитый модельер Стефано Габбана восхитился стилем Елены Филоновой в cоцсети
Не каждый день твое фото оказывается в Instagram именитого мирового дизайнера Стефано Габбана. Даже если ты телевизионная персона и Instagram-дива. Но ведущей Нового канала Елене Филоновой это удалось! Причем, совершенно без усилий: известный модельер сам обратил внимание на журналистку проекта «Страсти по Ревизору». А точнее, на недавно опубликованное фото девушки с модного показа на перроне вокзала.
На снимке украинская красавица демонстрировала total-look от Dolce & Gabbana. Секунда – и креативный модельер сделал скриншот. Еще секунда – и фото девушки оказывается в мегапопулярном Instagram легендарного дизайнера. А ведь Dolce & Gabbana – любимый бренд Филоновой!
«Вы себе даже не представляете, как я счастлива. Я пришла домой после съемок, смыла всю косметику, приготовилась ко сну, и по привычке зашла в Instagram. Увидев, что Стефано Габбана опубликовал мое фото, радовалась, как ребенок! Счастья было, как до небес и обратно! Он даже отметил меня на снимке и отправил сердечко!», - отметила Елена.
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Моей радости и счастью нет предела Все знают известный бренд Dolce&Gabbana в котором два дизайнера создают нереальные коллекции, шоу. Стефано Габбано опубликовал мое фото у себя в Инстаграме (в Сторис!) Я очень люблю этот бренд! Но такого я не ожидала. Для кого-то возможно это ничего не значит и является «мелочью». Но не для меня До небес и обратно, меня переполняют эмоции Как все таки легко и просто подарить человеку РАДОСТЬ. Теперь я ещё больше люблю этих Итальяешек Следующим этапом должно стать наше знакомство. Я в это верю! Я ЗНАЮ ТОЧНО НЕВОЗМОЖНОЕ, ВОЗМОЖНО ! А всем завистникам задам один вопрос: А ЧЕГО ДОБИЛСЯ ТЫ? (надеюсь юмор все поняли)
Как правило, объектами восхищения искушенного эстета Стефано Габбана в соцсетях становятся VIP-друзья дизайнера или мировые селебритиз, которые годами носят вещи его бренда. Такой милый жест со стороны модельера в соцсети стал настоящим вдохновением для украинки.
«Теперь я уверена в том, что невозможное – возможно! В какой бы точке земного шара ни находился человек, если он несет в себе доброту, свет и теплоту – к нему лицом повернется вся планета! Безумно счастлива и благодарна Стефано за внимание. Следующий шаг – побывать на показе бренда Dolce & Gabbanа. Теперь я просто обязана познакомиться с его создателями!» – призналась Лена Филонова