Странная дружба: щенок не умеющий ходить и голубь, не умеющий летать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голубь, который не умеет летать, и щенок, который не умеет ходить, завели душевную дружбу

Сотрудники фонда The Mia Foundation, находящегося в Нью-Йорке и занимающегося помощью животным и птицам с врождёнными дефектами, запечатлели двух своих питомцев.

Двухмесячный щенок чихуахуа по кличке Ланди, с рождения имеющий проблемы с позвоночником, на днях завел новое знакомство с голубем, названным Германом.

Со слов Сью Роджерс, основательницы некоммерческого фонда, оба питомца практически сразу сдружились и продемонстрировали привязанность друг к другу.

«Я посадила Германа на собачью кровать и начала ухаживать за Ланди. Не зная, как питомцы будут реагировать друг на друга, я следила за ними и сначала удерживала щенка на другой стороне. Но прошло несколько минут и мои подопечные начали общаться. Это было так мило!», - рассказала Сью Роджерс.

Герман является постоянным обитателем питомника и Сью Роджерс надеется с его помощью научить Ланди ходить, а затем найти ему хозяина. Она считает, что источник проблем с подвижностью щенка может быть связан с повреждением спинного мозга, а это значит, что ему придется заказывать инвалидную коляску.

«Наши главные цели - спасать животных, имеющих врожденные дефекты. Люди знают про нас и иногда приносят нам раненых птиц и белок», - сказала Сью Роджерс, основатель The Mia Foundation, добавив, что с 2012 года некоммерческая организация помогла собакам, кошкам, лошадям, козам, индюкам и даже ослу.