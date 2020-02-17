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    В Великобритании устанавливают пабы для ежиков

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    В Великобритании устанавливают пабы для ежиков
    camdentownbrewery.com

    Проект был реализован в партнерстве с Британским обществом защиты ежей

    Лондонская пивоварня Camden Town Brewery начала выпускать мини-пабы для ежей, которые должны помочь сохранить популяцию этих животных.

    На популяции ежей отобразились изменения климата — им стало сложнее запасаться едой на зиму, когда они впадают в спячку. Более того, из-за развития городов, ежи теряют безопасные места обитания.

    Мини-пабы призваны помочь ежикам найти безопасные места для зимовки. За 50 фунтов можно приобрести маленькую коробку, стилизированную под паб, сообщает пивоварня на своем официальном сайте, и поставить ее у себя во дворе.

    Все деньги от продажи пабов будут переданы сообществу защиты ежей. Также на благотворительность будет передана часть денег от продажи нового лагера Hibernation Hells.

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    В Великобритании устанавливают пабы для ежиков
    В Великобритании устанавливают пабы для ежиков
    В Великобритании устанавливают пабы для ежиков
    В Великобритании устанавливают пабы для ежиков
    В Великобритании устанавливают пабы для ежиков

    «За последние 20 лет популяция ежей уменьшилась в два раза в сельской местности и на треть — в черте города, поэтому любая помощь только приветствуется», — заявил представитель Британского общества.

    Джерело: camdentownbrewery.com

    фотография деньги животные
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