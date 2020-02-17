В Великобритании устанавливают пабы для ежиков



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camdentownbrewery.com

Проект был реализован в партнерстве с Британским обществом защиты ежей

Лондонская пивоварня Camden Town Brewery начала выпускать мини-пабы для ежей, которые должны помочь сохранить популяцию этих животных.

На популяции ежей отобразились изменения климата — им стало сложнее запасаться едой на зиму, когда они впадают в спячку. Более того, из-за развития городов, ежи теряют безопасные места обитания.

Мини-пабы призваны помочь ежикам найти безопасные места для зимовки. За 50 фунтов можно приобрести маленькую коробку, стилизированную под паб, сообщает пивоварня на своем официальном сайте, и поставить ее у себя во дворе.

Все деньги от продажи пабов будут переданы сообществу защиты ежей. Также на благотворительность будет передана часть денег от продажи нового лагера Hibernation Hells.

«За последние 20 лет популяция ежей уменьшилась в два раза в сельской местности и на треть — в черте города, поэтому любая помощь только приветствуется», — заявил представитель Британского общества.

Джерело: camdentownbrewery.com