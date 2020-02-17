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    Слава Каминская рассказала об активных выходных

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    Слава Каминская рассказала об активных выходных

    Активная мама и сама ходит с малышом на каток

    На своей странице в Instagram она поделилась веселым снимком с сыночком с одного из крытых катков Киева.

    Каминская одета в простой черный спортивный костюм, она держит за руку Леона, а вторую подняла в знаке победы. При этом за вторую руку мальчика тоже кто-то держит, однако в кадр этот человек не попал.

    Слава пожаловалась, что на льду было слишком много людей, и некоторые создавали опасные ситуации.

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    instagram.com/babaslavka

    «Как же много народу на льду в ТЦ по выходным. я не из пугливых, но сегодня чуть пару раз инфаркт не словила. Меня едва не снес «северный олень». А после в раздевалке услышала ужасающий диалог между мужчиной и женщиной. Его сильно возмутило , что у него от нагрузки «аж алкоголь выветрился». Серьезно? Но несмотря на это , мы все равно здорово покатались», - поделилась впечатлениями артистка.

    Подписчики Каминской оценили ее новую стрижку - недавно она укоротила волосы, а также отметили, что Леон заметно подрос.

    алкоголь знаменитости фотография Слава Каминская Instagram волосы
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