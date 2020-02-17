Первое фото герцогов Сассекских после переезда в Канаду



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people.com

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри решили отойти от своих королевских полномочий, супруги не осуществили ни одного публичного выхода

На днях пару заметили вместе в аэропорту Виктория в Канаде. На днях они отправились в Стэнфордский университет, чтобы обсудить детали запуска их благотворительного фонда с профессорами. После поездки пару поймали папарацци в международном аэропорту Виктория в Канаде.

С фото видно, что супруги, которые в течение длительного времени находились под прицелом камер, наконец могут позволить себе чувствовать себя свободно и комфортно без боязни осуждения общественности. Наряд герцогов максимально простой и удобный.

people.com

Гарри, которого публика привыкла видеть в брендовых деловых костюмах, надел серый свитер, бейсболку, джинсы и кеды. Икона стиля Меган Маркл в этот раз выбрала полосатую рубашку, кардиган черного цвета и джинсы с высокой талией.

Ее внешний вид существенно отличался от привычных публичных выходов, ведь герцогиня появилась без макияжа и укладки. В сопровождении охранников пара казалась вполне счастливой и довольной своей новой жизнью.





Джерело: people.com