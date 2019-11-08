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    Фото

    Супермодель Белла Хадид напугала фанатов своим видом

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    Супермодель Белла Хадид напугала фанатов своим видом
    hellomagazine.com

    Фотографы заметили знаменитость в лондонский аэропорт Хитроу

    Супермодель Беллу Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, засекли без косметики.  23-летняя американская модель приехала в аэропорт. 

    На ней была черная кожаная куртка, клетчатая рубашка, черные джинсы и водолазка в тон. 

    Хадид дополнила образ коричневой панамой с меховой вставкой с леопардовым принтом, а также сумкой почтальона с граффити из лимитированной коллекции Chanel стоимостью 6,8 тысячи долларов.

    На ногах у девушки были черные кожаные ботинки на высокой подошве, выпущенные шведским брендом Eytys в коллаборации с H&M в январе 2019 года.

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    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk

    На обнародованных фото видно, что модель путешествует без макияжа.

    Джерело: dailymail.co.uk

    фотография модель Белла Хадид аэропорт
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