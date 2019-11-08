Супермодель Белла Хадид напугала фанатов своим видом
hellomagazine.com
Фотографы заметили знаменитость в лондонский аэропорт Хитроу
Супермодель Беллу Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, засекли без косметики. 23-летняя американская модель приехала в аэропорт.
На ней была черная кожаная куртка, клетчатая рубашка, черные джинсы и водолазка в тон.
Хадид дополнила образ коричневой панамой с меховой вставкой с леопардовым принтом, а также сумкой почтальона с граффити из лимитированной коллекции Chanel стоимостью 6,8 тысячи долларов.
На ногах у девушки были черные кожаные ботинки на высокой подошве, выпущенные шведским брендом Eytys в коллаборации с H&M в январе 2019 года.
На обнародованных фото видно, что модель путешествует без макияжа.
Джерело: dailymail.co.uk