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    Весна в Украине: в Мукачево зацвела знаменитая сакура

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    Цветок сакуры - Весна в Украине: в Мукачево зацвела знаменитая сакура
    Цветок сакуры
    mukachevo.net

    Дерево расположено на площади Федорова, в самом центре города, оно уже давно известно своим аномальным поведением

    Сегодня на сакуре в Мукачево уже можно увидеть несколько цветов, которые расцвели.

    Это дерево расположено на площади Федорова, в самом центре города, оно уже давно известно своим аномальным поведением.

    Весной эта сакура традиционно цветет первой, в другие поры года - когда ей вздумается: ноябре, декабре, январе. Поэтому ее называют «сумасшедшей».

    В последний раз эта сакура зацвела 8 января этого года, несмотря на снег и морозы.

    Впервые эта сакура расцвела в преддверии зимы еще в 2014-м году.

    И хотя сакура обычно расцветает только в конце апреля - начале мая, было совсем непривычно лицезреть обнаженных ветвях деревьев нежно-розовые цветы, появились посреди зимы. В ноябре 2013, жители Закарпатья также имели возможность любоваться неожиданным цветением сакуры.

    В 2015-м сакура цвела снова с другими японскими вишнями в апреле-мае, а потом снова зацвела в конце ноября.

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    http://www.mukachevo.net
    http://www.mukachevo.net
    http://www.mukachevo.net
    http://www.mukachevo.net
    http://www.mukachevo.net

    Экологи, к слову, пророчили дереву гибель из-за такого сбоя в цветении, но пока все как с сакурой в порядке.


    Джерело: mukachevo.net

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