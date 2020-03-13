Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/lobodaofficial

Светлана поделилась в Instagram редкими семейными кадрами и поздравила родного человека

Исполнительница опубликовала кадр из более ранней фотосессии, на котором запечатлено три поколения их семьи - мама Наталья, она и ее сестра Ксения и дочь певицы Ева. Все они нарядно одеты и красиво позируют рядышком друг с другом.

Лобода показала также и другие кадры - к примеру, своих родителей, при этом ее мама держит букет цветов.

Кроме того, можно увидеть фото с летнего отдыха со Светланой, ее мамой и дочкой, и другие очаровательные снимки.

«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днем!! мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! и хорошего тебе дня сегодня. мы тебя любим», - душевно поздравила маму артистка.