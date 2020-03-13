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    Фото

    Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой

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    Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой
    instagram.com/lobodaofficial

    Светлана поделилась в Instagram редкими семейными кадрами и поздравила родного человека

    Исполнительница опубликовала кадр из более ранней фотосессии, на котором запечатлено три поколения их семьи - мама Наталья, она и ее сестра Ксения и дочь певицы Ева. Все они нарядно одеты и красиво позируют рядышком друг с другом.

    Лобода показала также и другие кадры - к примеру, своих родителей, при этом ее мама держит букет цветов.

    Кроме того, можно увидеть фото с летнего отдыха со Светланой, ее мамой и дочкой, и другие очаровательные снимки.

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    Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой
    Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой
    Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой
    Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой
    Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой

    «Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днем!! мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! и хорошего тебе дня сегодня. мы тебя любим», - душевно поздравила маму артистка.

    знаменитости фотография Instagram
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