Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Украинская певица часто радует фанатов красивой фигурой и утонченным стилем в одежде

32-летняя Настя Каменских на светском мероприятии появилась в эффектной черной кожанке поверх прозрачного топа и дерзкой мини-юбке. Самой запоминающейся деталью образа стала сумочка в виде советского телефона, украшенная драгоценными камнями.

Поклонники пришли в восторг от образа певицы и отметили, что она находится в прекрасной физической форме. «Классный образ», «Крутая», «Просто огонь!», «Какая красивая! Хватит уже худеть! Красивая, и точка», «Куколка!», «Шикарная», - прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

Потап заснял забавный «бэкстейдж» селфи Каменских после мероприятия. Настя подбирала красивые ракурсы и делала губы «уточкой», глядя в камеру телефона.

«Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно секси», – довольно заявил Потап в Instagram.

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