  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа

    • Розсилка
    <p>Настя Каменских</p> <p>Фото: instagram.com/kamenskux/</p> - Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа

    Настя Каменских

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Украинская певица часто радует фанатов красивой фигурой и утонченным стилем в одежде

    32-летняя Настя Каменских на светском мероприятии появилась в эффектной черной кожанке поверх прозрачного топа и дерзкой мини-юбке. Самой запоминающейся деталью образа стала сумочка в виде советского телефона, украшенная драгоценными камнями.

    Поклонники пришли в восторг от образа певицы и отметили, что она находится в прекрасной физической форме. «Классный образ», «Крутая», «Просто огонь!», «Какая красивая! Хватит уже худеть! Красивая, и точка», «Куколка!», «Шикарная», - прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

    1 з 68
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа
    Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа

    Потап заснял забавный «бэкстейдж» селфи Каменских после мероприятия. Настя подбирала красивые ракурсы и делала губы «уточкой», глядя в камеру телефона.

     «Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно секси», – довольно заявил Потап в Instagram.

     Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес селфи Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ