Apple видалила додаток, що допомагав стежити за поліцією



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Додаток HKmap.live консолідує інформацію від користувачів та загальнодоступних джерел, наприклад, прямих ефірів новин, Facebook та Telegram

У компанії заявили, що додаток може використовуватися для організації засідок на поліціантів або допомагатиме злочинцями уникати правоохоронців

У Apple видалили додаток HKmap.live, що допомагав консолідувати інформацію від користувачів та загальнодоступних джерел і стежити за локаціями поліції.

Про це пише Reuters.

У компанії заявили, що такий додаток суперечить її правилам, бо може використовуватися для організації засідок на поліціантів або допомагатиме злочинцями уникати правоохоронців.

Зазначається, що на початку місяця компанія вже блокувала вихід додатка у своєму магазині, але згодом змінила позицію, що дозволило йому там з’явитися.

Після цього газета People’s Daily, яка є друкованим органом Комуністичної партії Китаю, розкритикувала Apple за такий крок.

«Забезпечення шлюзу для "токсичних додатків" шкодить почуттям китайського народу, перекручує факти гонконгських справ і виступає проти поглядів та принципів китайського народу», — йдеться у матеріалі.

Згодом Apple заявила, що «багато стурбованих клієнтів у Гонконгу» зв’язувалися з нею щодо такої програми. Вона заявляє, що дослідила проблему і виявила, що додаток «застосовується у спосіб, який загрожує правоохоронним органам та мешканцям Гонконгу».

Утім ця програма також використовується продемократичними протестувальниками, розповідає The Verge. А її розробники наголошують, що немає жодних доказів вищезазначених звинувачень з боку Apple.

«Додаток HKmap.live ніколи не підбурював, не сприяв або заохочував злочинну діяльність. Програма консолідує інформацію від користувачів та загальнодоступних джерел, наприклад, прямих ефірів новин, Facebook та Telegram», — заявляють розробники.

Зараз веб-версія програми HKmap.live все ще доступна користувачам iPhone у Китаї.

Крім того, The Verge додає: такі додатки, як Waze, які працюють за аналогічним принципом і дозволяють стежитилідкувати за локаціями поліції, залишаються у App Store, як і раніше.