Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После неудачных попыток построить сольные карьеры девушки соберутся вместе instagram.com/pusycatdolls/

Девушки объявили, что в апреле 2020-го едут в тур после перерыва длиной в десять лет

После триумфального возвращения Spice Girls, с легкостью собравших стадионы в рамках своего летнего тура по Великобритании даже без Виктории Бекхэм, повторить их успех попробуют The Pussycat Dolls. Девушки объявили, что в апреле 2020-го едут в тур после перерыва длиной в десять лет и попыток построить сольные карьеры.

Однако возвращения в полном составе тоже не произойдет: как и Posh Spice, одна из участниц The Pussycat Dolls Мелоди Торнтон отказалась от затеи с реюнионом. Недавно Мелоди призналась, что участие в группе давалось ей тяжело, потому что ее лишали возможности показать все таланты и быть в центре внимания. Певица считает, что продюсеры делали основной упор на Николь Шерзингер, а остальных практически сделали ее подтанцовкой. По слухам, именно такое отношение развалило группу десять лет назад.