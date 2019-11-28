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    Шоу-биз

    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену

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    После неудачных попыток построить сольные карьеры девушки соберутся вместе - Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    После неудачных попыток построить сольные карьеры девушки соберутся вместе
    instagram.com/pusycatdolls/

    Девушки объявили, что в апреле 2020-го едут в тур после перерыва длиной в десять лет

    После триумфального возвращения Spice Girls, с легкостью собравших стадионы в рамках своего летнего тура по Великобритании даже без Виктории Бекхэм, повторить их успех попробуют The Pussycat Dolls. Девушки объявили, что в апреле 2020-го едут в тур после перерыва длиной в десять лет и попыток построить сольные карьеры.

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    на весь екран згорнути
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену
    instagram.com/pusycatdolls/

    Однако возвращения в полном составе тоже не произойдет: как и Posh Spice, одна из участниц The Pussycat Dolls Мелоди Торнтон отказалась от затеи с реюнионом. Недавно Мелоди призналась, что участие в группе давалось ей тяжело, потому что ее лишали возможности показать все таланты и быть в центре внимания. Певица считает, что продюсеры делали основной упор на Николь Шерзингер, а остальных практически сделали ее подтанцовкой. По слухам, именно такое отношение развалило группу десять лет назад.

     

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