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    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола

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    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола

    36-летний бразилец Родриго Альвес планирует сделать операцию по смене пола и превратиться в женщину

    В своем Instagram-аккаунте он размещает фото, на которых позирует в платьях с глубоким декольте.

    «В беседе с Mirror Альвес рассказал, что в образе женщины живет уже несколько месяцев. Позади масса пластических операций, но для достижения своего идеала ему предстоит перенести еще многое. Все знают меня как Кена, но я всегда ощущал себя Барби», – говорит Альвес.

    Бразилец просит называть его Родди и обращаться к нему исключительно как к женщине. «Мне все это нравится: походы по салонам красоты, делать маникюр, красить брови и ресницы. Обожаю покупать платья и высокие каблуки, носить сексуальное нижнее белье», – рассказала Родди.

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    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола
    «Живой Кен» в 36 лет планирует операцию по смене пола

    В следующем году Родди надеется завершить финальный этап своей трансформации, которым станет операция по смене пола. Она также собирается установить имплантаты в грудь и сделать пластические операции на лице.

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