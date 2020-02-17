Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)



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Рэперша показала фигуру без фильров и фотошопа instagram.com/alyona.alyona.official/

Исполнительница проводит отпуск в теплых краях

Украинская рэп-дива Alyona Alyona проводит каникулы на острове Бали, откуда поделилась фотографиями. На снимках, которые Алена запостила в Инстаграме, она позирует в купальнике во время занятий йогой. Знаменитость улыбается и охотно позирует на камеру.

«Бали навевает заниматься йогой, пишите в комменты, какие позы из йоги вы узнали», - обратилась к фанам артистка.

Поклонники рэпперши, в свою очередь, обратили внимание на бодипозитив, который Alyona Alyona несет в массы.

«Идеально, будь моим наставником», «я тебя обожаю», «круто, что ты такая естественная», «спасибо, не стесняешься и является такой, какой тебя создала природа», - пишут фанаты в комментариях под фото.