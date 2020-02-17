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    Шоу-биз

    Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)

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    Рэперша показала фигуру без фильров и фотошопа - Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)
    Рэперша показала фигуру без фильров и фотошопа
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Исполнительница проводит отпуск в теплых краях

    Украинская рэп-дива Alyona Alyona проводит каникулы на острове Бали, откуда поделилась фотографиями. На снимках, которые Алена запостила в Инстаграме, она позирует в купальнике во время занятий йогой. Знаменитость улыбается и охотно позирует на камеру.

    «Бали навевает заниматься йогой, пишите в комменты, какие позы из йоги вы узнали», - обратилась к фанам артистка.

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    Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)
    Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)
    Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)
    Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)
    Alyona Alyona в купальнике занялась йогой на Бали (фото)
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Поклонники рэпперши, в свою очередь, обратили внимание на бодипозитив, который Alyona Alyona несет в массы.

    «Идеально, будь моим наставником», «я тебя обожаю», «круто, что ты такая естественная», «спасибо, не стесняешься и является такой, какой тебя создала природа», - пишут фанаты в комментариях под фото.

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    знаменитости шоу-бизнес Alyona Alyona новости отпуск
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