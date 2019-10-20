  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Тина Кунаки снялась в эротической фотосессии (фото)

    • Розсилка
    Тина Кунаки снялась в эротической фотосессии (фото)
    instagram.com/tinakunakey

    22-летняя жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки продемонстрировала поклонникам чувственные снимки с новой обольстительной фотосессии

    В апреле 2019 года Тина Кунаки впервые стала мамой, родив дочь Амазони от 52-летнего Венсана Касселя. В течение нескольких месяцев девушка появляется на публике и поражает стройной фигурой. А днями ранее, в октябре, модель представляет соблазнительную фотосессию.

    На новых кадрах Кунаки появилась в черном белье и колготках. Молодая мама снялась в объективе фотографа Виктора Сантьяго, фото с которым она также показала подписчикам. 

    Черно-белая съемка состоялась в гостиничном номере, где жена Касселя чувственно позировала на кровати. 

    Пока неизвестно, сделала ли фотографии знаменитость для рекламы, или для собственного архива.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey
    instagram.com/tinakunakey

    Однако девушка отметила на снимках популярный итальянский бренд, который известен именно производством колготок, Calzedonia.

    Джерело: 24tv.ua

    знаменитости фотография модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ