Путешественница показала, как выглядят самые красивые и удивительные храмы Азии



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boredpanda.com

Снимки напоминают кадры из парков развлечений или локаций для фантастических фильмов

Элеонора Кости - профессиональный фотограф, которая исследует мир и путешествует по разным странам, фиксируя самые и наиболее интересные места.

Заброшенные здания, невероятные храмы, уличные снимки - все это можно увидеть в работах девушки.

«Во время своего путешествия по Азии я искала самые безумные и красивые храмы и пользовалась дроном, чтобы сфотографировать их сверху. От Таиланда и Тайваня, от Китая до Японии - это результат моих находок», - делится Элл.

Джерело: boredpanda.com