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    Фото

    Путешественница показала, как выглядят самые красивые и удивительные храмы Азии

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    Путешественница показала, как выглядят самые красивые и удивительные храмы Азии
    boredpanda.com

    Снимки напоминают кадры из парков развлечений или локаций для фантастических фильмов

    Элеонора Кости - профессиональный фотограф, которая исследует мир и путешествует по разным странам, фиксируя самые и наиболее интересные места. 

    Заброшенные здания, невероятные храмы, уличные снимки - все это можно увидеть в работах девушки.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Во время своего путешествия по Азии я искала самые безумные и красивые храмы и пользовалась дроном, чтобы сфотографировать их сверху. От Таиланда и Тайваня, от Китая до Японии - это результат моих находок», - делится Элл.

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография искусство
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