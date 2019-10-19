Кейт Миддлтон в пакистанском турне: стильные фото



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Все образы Кейт сопровождала ювелирными украшениями местных брендов

С 14 по 18 октября Кейт Миддлтон и принц Уильям находились с официальным визитом в Пакистане. Монаршая семья посетила Исламабад, Лахор, Читрал и другие города.

По случаю визита герцогиня Кембриджская подготовила несколько традиционных образов, отвечающих символике и культуре Пакистана.

Кейт Миддлтон в первые два дня королевского турне выбрала брюки с удлиненной рубашкой с вышивко местного бренда Maheen Khan и бирюзово-белый наряд Catherine Walker, состоящий из платья и брюк с плавным цветовым переходом «омбре».

В остальные дни путешествия герцогиня не отступила от религиозных канонов Пакистана и продолжила делать ставку на длинные кафтаны, платья в пол и национальные шальвар-камизы.

Среди образов Миддлтон – длинное бирюзовое платье и брюки, украшенные золотыми узорами Maheen Khan, белый шальвар-камизы, расшитый цветами жасмина, изумрудное платье в пайетку, такого же оттенка, как пакистанском флаг и туника с черным орнаментом Elan.

Джерело: vogue.ua