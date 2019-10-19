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    Фото

    Кейт Миддлтон в пакистанском турне: стильные фото

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    Кейт Миддлтон в пакистанском турне: стильные фото
    vogue.ua

    Все образы Кейт сопровождала ювелирными украшениями местных брендов

    С 14 по 18 октября Кейт Миддлтон и принц Уильям находились с официальным визитом в Пакистане. Монаршая семья посетила Исламабад, Лахор, Читрал и другие города.

    По случаю визита герцогиня Кембриджская подготовила несколько традиционных образов, отвечающих символике и культуре Пакистана.

    Кейт Миддлтон в первые два дня королевского турне выбрала брюки с удлиненной рубашкой с вышивко местного бренда Maheen Khan и бирюзово-белый наряд Catherine Walker, состоящий из платья и брюк с плавным цветовым переходом «омбре».

    В остальные дни путешествия герцогиня не отступила от религиозных канонов Пакистана и продолжила делать ставку на длинные кафтаны, платья в пол и национальные шальвар-камизы.

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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Среди образов Миддлтон – длинное бирюзовое платье и брюки, украшенные золотыми узорами Maheen Khan, белый шальвар-камизы, расшитый цветами жасмина, изумрудное платье в пайетку, такого же оттенка, как пакистанском флаг и туника с черным орнаментом Elan. 

    Джерело: vogue.ua

    знаменитости фотография Кейт Миддлтон Принц Уильям семья флаг
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