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    Фото

    Фото, показывающие, как любовь может изменить нашу внешность

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    Фото, показывающие, как любовь может изменить нашу внешность
    boredpanda.com

    А вы знаете, что любовь и впрямь способна творить чудеса? Это решили доказать авторы весьма любопытного фотопроекта

    Сайт знакомств Sentimente организовал любопытный фотопроект, в котором наглядно показал, как любовь меняет людей. Они попросили нескольких людей прийти на портретную фотосессию. 

    Участников сфотографировали первый раз, а потом показали им видео, на котором их родственники или друзья говорят им тёплые слова. 

    Некоторые увидели любимых питомцев, которые без слов изобразили свою любовь. Модели мгновенно оживали, а на их лицах появлялась искренняя улыбка. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В этот момент участников фотографировали второй раз и сравнивали с первоначальным снимком. Разница была очевидна!

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография искусство
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