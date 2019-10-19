Фото, показывающие, как любовь может изменить нашу внешность



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

А вы знаете, что любовь и впрямь способна творить чудеса? Это решили доказать авторы весьма любопытного фотопроекта

Сайт знакомств Sentimente организовал любопытный фотопроект, в котором наглядно показал, как любовь меняет людей. Они попросили нескольких людей прийти на портретную фотосессию.

Участников сфотографировали первый раз, а потом показали им видео, на котором их родственники или друзья говорят им тёплые слова.

Некоторые увидели любимых питомцев, которые без слов изобразили свою любовь. Модели мгновенно оживали, а на их лицах появлялась искренняя улыбка.

В этот момент участников фотографировали второй раз и сравнивали с первоначальным снимком. Разница была очевидна!

Джерело: boredpanda.com