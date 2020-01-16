Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane
Легкий макияж, пышные волосы, дерзко перекинутые на одну сторону: выглядит Тина просто потрясающе
Линия денима из экологически чистой ткани призвана не только удовлетворить джинсовые запросы всех стильных девушек планеты, но и решать экологические и благотворительные задачи.
Так, Тина сообщила на своей странице, что с помощью марки уже собрано более двух миллионов евро для программы Demain, которая оказывает поддержку десяткам ассоциаций и тысячам детей.
Чтобы усилить эффект от продаж, создатели новой кампании решили сделать ставку на молодость и красоту моделей. Съемка получилась весьма откровенной, соблазнительной и стильной.
Так, Тина демонстрирует новее джинсы, обнажившись по пояс. Девушка лежит на белоснежных простынях на животе, задумчиво глядя в камеру.
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В рекламном видео компанию Кунаки составили еще несколько девушек: они танцуют и кружатся на роликах в новых моделях джинсов и стильных свитерах. Ролик получился жизнерадостным и пропитанным атмосферой беззаботности и юности.