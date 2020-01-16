Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane



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instagram.com/tinakunakey

Легкий макияж, пышные волосы, дерзко перекинутые на одну сторону: выглядит Тина просто потрясающе

Линия денима из экологически чистой ткани призвана не только удовлетворить джинсовые запросы всех стильных девушек планеты, но и решать экологические и благотворительные задачи.

Так, Тина сообщила на своей странице, что с помощью марки уже собрано более двух миллионов евро для программы Demain, которая оказывает поддержку десяткам ассоциаций и тысячам детей.

Чтобы усилить эффект от продаж, создатели новой кампании решили сделать ставку на молодость и красоту моделей. Съемка получилась весьма откровенной, соблазнительной и стильной.

Так, Тина демонстрирует новее джинсы, обнажившись по пояс. Девушка лежит на белоснежных простынях на животе, задумчиво глядя в камеру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sézane (@sezane) 9 Січ 2020 р. о 8:32 PST

В рекламном видео компанию Кунаки составили еще несколько девушек: они танцуют и кружатся на роликах в новых моделях джинсов и стильных свитерах. Ролик получился жизнерадостным и пропитанным атмосферой беззаботности и юности.