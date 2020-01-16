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    Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane

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    Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane
    instagram.com/tinakunakey

    Легкий макияж, пышные волосы, дерзко перекинутые на одну сторону: выглядит Тина просто потрясающе

    Линия денима из экологически чистой ткани призвана не только удовлетворить джинсовые запросы всех стильных девушек планеты, но и решать экологические и благотворительные задачи.

    Так, Тина сообщила на своей странице, что с помощью марки уже собрано более двух миллионов евро для программы Demain, которая оказывает поддержку десяткам ассоциаций и тысячам детей.

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    Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane
    Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane
    Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane
    Тина Кунаки стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Sézane

    Чтобы усилить эффект от продаж, создатели новой кампании решили сделать ставку на молодость и красоту моделей. Съемка получилась весьма откровенной, соблазнительной и стильной.

    Так, Тина демонстрирует новее джинсы, обнажившись по пояс. Девушка лежит на белоснежных простынях на животе, задумчиво глядя в камеру.

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    Допис, поширений Sézane (@sezane)

    В рекламном видео компанию Кунаки составили еще несколько девушек: они танцуют и кружатся на роликах в новых моделях джинсов и стильных свитерах. Ролик получился жизнерадостным и пропитанным атмосферой беззаботности и юности.

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