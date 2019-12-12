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    Фото

    Участник шоу «МастерШеф» женился (фото)

    • Розсилка
    Участник шоу «МастерШеф» женился (фото)
    instagram.com/n_mitskevych

    Радостной новостью кулинар поделился с подписчиками на своей странице в Instagram

    Финалист восьмого сезона кулинарного проекта «МастерШеф» Владислав Мицкевич женился. 

    Влад опубликовал фото с новоиспеченной женой и сообщил, что теперь они семья. Супруга Мицкевича в свою очередь написала, что все произошло очень быстро, ведь со дня знакомства не прошло еще и полгода.

    «Так бывает только в кино, но когда мы познакомились мы очень быстро решили что будем вместе. И не просто на время, а на всю жизнь. Не прошло и полгода как мы стали семьей. Да, теперь ты мой муж, а я твоя жена. Ни разу, ни дня, ни минуты я не пожалела о встрече с тобою! Ты самое дорогое, самое родное и любимое в моей жизни. С каждый днем люблю тебя все сильнее и сильнее! И я уверена, говорить «я тебя люблю» не устану никогда», - написала девушка.

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    instagram.com/mitskevychvlad
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych
    instagram.com/n_mitskevych

    Для поклонников проекта новость о женитьбе Влада стала полной неожиданностью. Ведь в феврале этого года он разорвал помолвку с Элиной Павленко, с которой начал встречаться еще на «МастерШеф».

    Кулинары планировали сыграть свадьбу в Николаеве летом. Мицкевич сделал предложение Павленко в день ее 20-летия 13 декабря 2018 года.

    фотография семья Instagram свадьба
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