Участник шоу «МастерШеф» женился (фото)



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instagram.com/n_mitskevych

Радостной новостью кулинар поделился с подписчиками на своей странице в Instagram

Финалист восьмого сезона кулинарного проекта «МастерШеф» Владислав Мицкевич женился.

Влад опубликовал фото с новоиспеченной женой и сообщил, что теперь они семья. Супруга Мицкевича в свою очередь написала, что все произошло очень быстро, ведь со дня знакомства не прошло еще и полгода.

«Так бывает только в кино, но когда мы познакомились мы очень быстро решили что будем вместе. И не просто на время, а на всю жизнь. Не прошло и полгода как мы стали семьей. Да, теперь ты мой муж, а я твоя жена. Ни разу, ни дня, ни минуты я не пожалела о встрече с тобою! Ты самое дорогое, самое родное и любимое в моей жизни. С каждый днем люблю тебя все сильнее и сильнее! И я уверена, говорить «я тебя люблю» не устану никогда», - написала девушка.

Для поклонников проекта новость о женитьбе Влада стала полной неожиданностью. Ведь в феврале этого года он разорвал помолвку с Элиной Павленко, с которой начал встречаться еще на «МастерШеф».

Кулинары планировали сыграть свадьбу в Николаеве летом. Мицкевич сделал предложение Павленко в день ее 20-летия 13 декабря 2018 года.