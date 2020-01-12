Украинка устроила фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер



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Кайли и Кендалл Дженнер

Автором фотосета выступила украинский фотограф Саша Самсонова

Кайли и Кендалл Дженнер снялись для рекламы новой коллекции своего бренда Kendall + Kylie.

Результатом съемки украинка поделилась на личной странице в Instagram. На черно-белых фото сестры предстают в соблазнительных образах на фоне зелени.

Подписчики Самсоновой в комментариях под снимками рассыпались в комплиментах. «Большинство твоих работ выглядят очень круто», «Лучший фотограф», «Шикарно», «Огонь», «О Боже! Это шикарно!!! Саша, я минут 10 не могла оторвать глаз от этого фото», - пишут они.

Несколько снимков с этой рекламной фотосессии также были размещены на странице бренда Kendall + Kylie в Instagram.

Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. В 2015 году украинка впервые отсняла Кайли Дженнер для фотосессии к ее 18-летию.

С тех пор Саша работает не только с ней, но и с другими сестрами Кардашьян-Дженнер. Девушка также известна, как режиссер клипов.