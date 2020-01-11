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    Жизнь

    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме

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    <p>Знаменитая брюнетка показала подписчикам, как проходит ее утро и рассказала, как чистит свой организм</p> <div></div> - Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме

    Знаменитая брюнетка показала подписчикам, как проходит ее утро и рассказала, как чистит свой организм

    Жена известного футболиста держит в порядке не только свое тело, но и разум

    Виктория Бекхэм просыпается в 05:30 утра, и уже в 6:00 она встает на беговую дорожку. День многодетной мамы начинается с чашки горячей воды с лимоном и ложки яблочного уксуса - так Виктория приводит свой организм в порядок.

    Виктория объяснила, как ей удается все успевать по утрам: «Я встаю, делаю половину своей тренировки, отвожу детей в школу, не переодеваясь из спортивного костюма, а затем возвращаюсь и заканчиваю комплекс упражнений, прежде чем идти на работу».

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    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме
    Подъем в пять утра и уксус натощак: как Виктория Бекхэм держит себя в форме

    Жена известного футболиста держит в порядке не только свое тело, но и разум. Ранее в одном из интервью она рассказывала о медитации. «Медитация - это то, что заставляет меня чувствовать и готовит меня к прекрасному дню. Она очищает мой разум и позволяет потом рождаться множеству идей. Это время, когда не разговариваю ни с детьми, ни с Дэвидом. Я остаюсь с собой один на один», - призналась звезда.

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