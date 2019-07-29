Cчастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не так давно телеведущая Маша Ефросинина жаловалась подписчикам на большое количество свалившихся на нее дел и недостаток времени - мол, даже нормальное фото сделать некогда

Судя по всему, она не шутила, ведь какое-то время артистка действительно ничего не публиковала в сети - поклонники даже забеспокоились.

Однако новая публикация знаменитости их успокоила - ведь Маша показала, как весело она провела время с любимой семьей.

instagram.com/mashaefrosinina

На красочных фото запечатлен семейный уикенд ведущей с мужем Тимуром Хромаевым и сыночком Сашей.

instagram.com/mashaefrosinina





Они отправились на прогулку в парк, при этом Ефросинина блистала красном платье в пол с оголенными плечами. Она дополнила летний образ повязкой на голове и солнцезащитными очками.

Семейство наслаждалось неспешными прогулками, а также покаталось на забавном паровозике.

instagram.com/mashaefrosinina

На одном из кадров папа трогательно несет сыночка на плечах.

«Обожаю», - подписала Маша милые фотографии.

Фолловеры оставили много теплых слов замечательной и красивой семье. Некоторые также поинтересовались, почему с ними не было дочери Ефросининой - Наны.