Cчастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото
Не так давно телеведущая Маша Ефросинина жаловалась подписчикам на большое количество свалившихся на нее дел и недостаток времени - мол, даже нормальное фото сделать некогда
Судя по всему, она не шутила, ведь какое-то время артистка действительно ничего не публиковала в сети - поклонники даже забеспокоились.
Однако новая публикация знаменитости их успокоила - ведь Маша показала, как весело она провела время с любимой семьей.
instagram.com/mashaefrosinina
На красочных фото запечатлен семейный уикенд ведущей с мужем Тимуром Хромаевым и сыночком Сашей.
instagram.com/mashaefrosinina
Они отправились на прогулку в парк, при этом Ефросинина блистала красном платье в пол с оголенными плечами. Она дополнила летний образ повязкой на голове и солнцезащитными очками.
Семейство наслаждалось неспешными прогулками, а также покаталось на забавном паровозике.
instagram.com/mashaefrosinina
На одном из кадров папа трогательно несет сыночка на плечах.
«Обожаю», - подписала Маша милые фотографии.
Фолловеры оставили много теплых слов замечательной и красивой семье. Некоторые также поинтересовались, почему с ними не было дочери Ефросининой - Наны.