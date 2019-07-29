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    Cчастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото

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    Cчастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото

    Не так давно телеведущая Маша Ефросинина жаловалась подписчикам на большое количество свалившихся на нее дел и недостаток времени - мол, даже нормальное фото сделать некогда

    Судя по всему, она не шутила, ведь какое-то время артистка действительно ничего не публиковала в сети - поклонники даже забеспокоились.

    Однако новая публикация знаменитости их успокоила - ведь Маша показала, как весело она провела время с любимой семьей.

    icannotknow_29_7_2019_9_42_17_497_01

    instagram.com/mashaefrosinina

    На красочных фото запечатлен семейный уикенд ведущей с мужем Тимуром Хромаевым и сыночком Сашей.

    icannotknow_29_7_2019_9_42_22_248instagram.com/mashaefrosinina


    Они отправились на прогулку в парк, при этом Ефросинина блистала красном платье в пол с оголенными плечами. Она дополнила летний образ повязкой на голове и солнцезащитными очками. 

    Семейство наслаждалось неспешными прогулками, а также покаталось на забавном паровозике.

    icannotknow_29_7_2019_9_42_25_133

    instagram.com/mashaefrosinina

    На одном из кадров папа трогательно несет сыночка на плечах.

    «Обожаю», - подписала Маша милые фотографии.

    Фолловеры оставили много теплых слов замечательной и красивой семье. Некоторые также поинтересовались, почему с ними не было дочери Ефросининой - Наны.

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