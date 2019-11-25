Украинские артисты уехали в РФ на получение премии «Золотой граммофон» (фото)

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В Кремле отметились такие украинские звезды, как Светлана Лобода, Ани Лорак, Макс Барских и Вера Брежнева

XXIV ежегодная церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» прошла в Кремле, ее лауреатами стали исполнители 26 музыкальных композиций, вошедших в хит-парад «Русского Радио».

Множество украинских артистов стали призерами и номинантами на музыкальную премию. Среди них многие те, кто уже неоднократно получал российские награды и даже живет в России.

На главной сцене российского государства оказались опальные украинские артисты - Макс Барских, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Вера Брежнева.

Некоторые из украинских артистов получили сразу по несколько премий. Победителями одновременно в двух номинациях стали Ани Лорак и Вера Брежнева.

«Спасибо вам за любовь! В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии Золотой граммофон я получила 2 награды», – написала Вера Брежнева.