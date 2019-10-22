Зеленская продемонстрировала элегантный образ с интронизации императора Японии

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1plus1.ua

Президентская чета Зеленских посетили интронизацию Императора Японии Нарухито

Фото нарядов президента и первой леди появились на просторах Instagram.

Для торжественной церемонии Зеленская выбрала элегантное желтое платье прямого кроя, бежевые лодочки на маленьком каблуке и изящные перчатки из желтого кружева. Волосы первая леди собрала на затылке в тугой пучок.

Зеленский перед камерами фотографов появился в черном смокинге и белой «бабочке».

«Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Это событие ознаменовало начало периода Рейва в истории Японии. В переводе с японского «Рейва» означает «Прекрасная гармония», и именно этого я искреннежелаю Императору и всей Японии», - подписала фотографии жена гаранта.

Пользователи сети в миг отреагировали на новые фотографии первой леди.

«Эта пара лучшие представители нашей страны», «гармония это прекрасно, а за Украину, когда думать начнете?», «у нас народ бедный, зато о платьях думаем», «элегантно и сдержанно», «первая леди выглядит, как свидетель Иеговы», «образ полная безвкусица».