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    Фото

    Зеленская продемонстрировала элегантный образ с интронизации императора Японии

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    Зеленская продемонстрировала элегантный образ с интронизации императора Японии
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    Президентская чета Зеленских посетили интронизацию Императора Японии Нарухито

    Фото нарядов президента и первой леди появились на просторах Instagram.

    Для торжественной церемонии Зеленская выбрала элегантное желтое платье прямого кроя, бежевые лодочки на маленьком каблуке и изящные перчатки из желтого кружева. Волосы первая леди собрала на затылке в тугой пучок.

    Зеленский перед камерами фотографов появился в черном смокинге и белой «бабочке».

    «Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Это событие ознаменовало начало периода Рейва в истории Японии. В переводе с японского «Рейва» означает «Прекрасная гармония», и именно этого я искреннежелаю Императору и всей Японии», - подписала фотографии жена гаранта.

    Пользователи сети в миг отреагировали на новые фотографии первой леди.

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    instagram.com/olenazelenska_official
    instagram.com/olenazelenska_official

    «Эта пара лучшие представители нашей страны», «гармония это прекрасно, а за Украину, когда думать начнете?», «у нас народ бедный, зато о платьях думаем», «элегантно и сдержанно», «первая леди выглядит, как свидетель Иеговы», «образ полная безвкусица».

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