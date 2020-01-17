В Британии женщины отказались от бритья и объявили «волосатый январь»



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Флешмоб под названием Januhairy («Волосатый январь»)

В течение месяца участницы должны отращивать волосы на своем теле и делиться своими фотографиями в Сети

Студентка Эксетерского университета (Великобритания) Лора Джексон запустила флешмоб под названием Januhairy («Волосатый январь»). Она призвала женщин отказаться от бриться на месяц и делиться результатами в социальных сетях.

Согласно условиям флешмоба, в течение месяца участницы должны отращивать волосы на своем теле и делиться своими фотографиями в сети.

Девушки выкладывают снимки с небритыми подмышками, ногами и руками с хештегом #Januhairy2020. На данный момент только в Instagram уже около 70 таких фотографий, некоторые из них набрали более 50 тыс. лайков.

Джексон отмечала, что движение зародилось в 2018 году, когда она отрастила волосы для выступления в университете.

«Это действительно открыло мне глаза на табу на волосы на теле женщины», — призналась девушка.





После этого у нее родилась идея запустить Januhairy. Она отметила, что сначала ее мама спросила, не ленится ли она, но теперь сама принимает участие в движении.

«Это не злая кампания для людей, которые не видят, насколько естественны волосы на теле. Это скорее проект, который каждому лучше понять свои возможности, понять свои взгляды на себя и других», — говорит Джексон.

В группе движения в Facebook отмечается, что целью акции является сбор средств для организации Tree Sisters, которая борется за сохранение окружающей среды.