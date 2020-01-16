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    Дженнифер Лопес представила кампейн для марки Guess

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    Дженнифер Лопес представила кампейн для марки Guess
    vogue.ua

    Дженнифер Лопес, которая прошлым летом отметила 50-летие, в этом сезоне взялась за активное покорение модной индустрии

    В течение нескольких месяцев с ее участием вышло сразу три рекламные кампании – в ноябре она стала лицом Coach, несколько дней назад обрадовала поклонников съемкой для Versace, а теперь представила кампейн для марки  Guess.

    В рекламной кампании Guess весна-лето 2020 Джей Ло предстает в соблазнительном образе, в котором смешались референсы из нескольких эпох.

    Она сама рассказывает: «Атмосфера съемки напоминала мне об итальянских фильмах 1960-х годов, но в которых Софи Лорен встретилась бы с Мадонной образца 1980-х». 

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    Дженнифер Лопес представила кампейн для марки Guess
    Дженнифер Лопес представила кампейн для марки Guess
    Дженнифер Лопес представила кампейн для марки Guess
    Дженнифер Лопес представила кампейн для марки Guess

    Съемки проходили в Калифорнии, а в объективе фотографа Татьяны Герусовой Дженнифер Лопес примеряла и облегающий трикотаж неоновых оттенков, и идеальные для лета невесомые комплекты из кружева, и брючные двойки, которые на ней смотрятся не строго, а провокационно.

    Джерело: vogue.ua

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