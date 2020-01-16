Памела Андерсон снялась в новой фотосессии для итальянского издания Vanity Fair



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На фотографиях секс-символ, звезда «Спасателей Малибу» и Playboy предстала перед читателями полностью обнаженной с одними лишь бигуди на голове

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон порадовала поклонников пикантными фото. 52-летняя звезда появилась обнаженной на страницах журнала Vanity Fair Italia.

Съемки фотосессии проходили в Мадриде под руководством известного испанского фотографа Кармело Редондо, который ранее сотрудничал с Андерсон над сексуальными фотосетами.

В частности, ранее Редондо представил снимки, на которых Андерсон блеснула неувядающей красотой и стройными формами в роскошном вечернем образе и шляпе, а также в платье с дерзким вырезом.

В своем Instagram 52-летняя Памела разместила фото обложки свежего номера журнала, а также черно-белый снимок, на котором изображена без одежды.

Примечательно, что на своей официальной странице в Instagram Андерсон публикует исключительно черно-белые кадры.