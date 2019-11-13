  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В джунглях Вьетнама нашли крошечных мышей-оленей

    • Розсилка
    В джунглях Вьетнама нашли крошечных мышей-оленей

    Миниатюрная вьетнамская мышь-олень, или серебристый шевротейн, попалась на специальные фотоловушки, установленные в лесу во Вьетнаме

    Считавшихся исчезнувшими 30 лет назад мышей-оленей нашли ученые во Вьетнаме. Ученые очень обрадовались, когда выяснилось, что маленькие, размером с кролика, вьетнамские мыши-олени все-таки оказались живы.

    «Мы понятия не имели, чего ожидать, поэтому я был удивлен и обрадован, когда мы проверили фотоловушки и увидели кадры с серебристым шевротейном», — поделился Ан Нгуен, руководитель исследовательской группы и экспедиции Глобальной службы охраны дикой природы.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В джунглях Вьетнама нашли крошечных мышей-оленей
    В джунглях Вьетнама нашли крошечных мышей-оленей

    По его словам, обнаружение этого вида уже является очень важной новостью, ведь раньше нельзя было с уверенностью сказать, что эти мыши-олени живы или мертвы. Так что теперь нужно приложить все усилия, чтобы защитить ранее пропавших зверей.

    Неожиданное обнаружение выживших серебристых шевротейнов также вселяет надежду в сердца ученых, что и другие потерявшиеся виды, считающиеся исчезнувшими, со временем будут найдены в дикой природе с помощью таких вот фотоловушек.

    «Ключевым аспектом будущих исследований потерянных видов будет работа с местными общинами, как мы это сделали для проекта, посвященного серебристому шевортейну, — объяснил Эндрю Тилкер, член Глобальной службы охраны дикой природы. — Это должно будет помочь в проведении полевых исследований».

    Джерело: The Guardian

    в мире животных фотография животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ