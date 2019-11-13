В джунглях Вьетнама нашли крошечных мышей-оленей



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Миниатюрная вьетнамская мышь-олень, или серебристый шевротейн, попалась на специальные фотоловушки, установленные в лесу во Вьетнаме

Считавшихся исчезнувшими 30 лет назад мышей-оленей нашли ученые во Вьетнаме. Ученые очень обрадовались, когда выяснилось, что маленькие, размером с кролика, вьетнамские мыши-олени все-таки оказались живы.

«Мы понятия не имели, чего ожидать, поэтому я был удивлен и обрадован, когда мы проверили фотоловушки и увидели кадры с серебристым шевротейном», — поделился Ан Нгуен, руководитель исследовательской группы и экспедиции Глобальной службы охраны дикой природы.

По его словам, обнаружение этого вида уже является очень важной новостью, ведь раньше нельзя было с уверенностью сказать, что эти мыши-олени живы или мертвы. Так что теперь нужно приложить все усилия, чтобы защитить ранее пропавших зверей.

Неожиданное обнаружение выживших серебристых шевротейнов также вселяет надежду в сердца ученых, что и другие потерявшиеся виды, считающиеся исчезнувшими, со временем будут найдены в дикой природе с помощью таких вот фотоловушек.

«Ключевым аспектом будущих исследований потерянных видов будет работа с местными общинами, как мы это сделали для проекта, посвященного серебристому шевортейну, — объяснил Эндрю Тилкер, член Глобальной службы охраны дикой природы. — Это должно будет помочь в проведении полевых исследований».

Джерело: The Guardian