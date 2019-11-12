Елизавета ІІ в 93 года продолжает кататься на лошадях



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Королева показала отличную физическую форму, ведь катание на лошади требует подготовки и сил

Королеву Великобритании Елизавету І засняли верхом на лошади. Фотографы засняли Елизавету II на черной лошади-тяжеловозе британской породы шайр на территории Виндзорского замка.

Ее Величество во время прогулки сопровождал ее главный конюх Терри Пендри в традиционной униформе.

Британская королева для удобства надела штаны, высокие сапоги, а также темно-синий плащ, платок на голову, перчатки и солнцезащитные очки.

Елизавета ездит верхом с четырехлетнего возраста и не может отказаться от этого удовольствия. Ее скакуны также участвуют в гонках и часто побеждают, зарабатывая миллионы для королевской казны.

Ее 98-летний супруг принц Филипп, который вышел «на пенсию» два года назад и уже не составляет компанию супруге на официальных мероприятиях, уже не рискует садиться на лошадь, но зато часто лично управляет конным экипажем.

Джерело: dailymail.co.uk