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    Жизнь

    Ругать собак вредно для здоровья – португальские ученые

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    <p>Собаки, получающие положительное подкрепление за хорошее поведение, остаются более послушными</p> <p></p> - Ругать собак вредно для здоровья – португальские ученые

    Собаки, получающие положительное подкрепление за хорошее поведение, остаются более послушными

    Неправильное воспитание может провоцировать развитие проблем со здоровьем.

    Специалисты Университета Порту в Португалии исследовали 2 домашних собаки, 42 собаки из обучающих школ для собак, использующих награды, и 50 собак из обучающих школ, использующих наказания.

    У животных были взяты анализы, в том числе на гормон стресса - кортизол. Эксперты выяснили, что даже незначительные крики способны поднять у животных уровень кортизола. Это вызывает тревогу и, как следствие, еще большее непослушание питомца.

    В свою очередь собаки, получающие положительное подкрепление за хорошее поведение, остаются более любопытными, уравновешенными и более послушными, ведь они ожидают за это награду, сообщает People.

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    здоровье животные
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