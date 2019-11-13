Ругать собак вредно для здоровья – португальские ученые



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собаки, получающие положительное подкрепление за хорошее поведение, остаются более послушными

Неправильное воспитание может провоцировать развитие проблем со здоровьем.

Специалисты Университета Порту в Португалии исследовали 2 домашних собаки, 42 собаки из обучающих школ для собак, использующих награды, и 50 собак из обучающих школ, использующих наказания.

У животных были взяты анализы, в том числе на гормон стресса - кортизол. Эксперты выяснили, что даже незначительные крики способны поднять у животных уровень кортизола. Это вызывает тревогу и, как следствие, еще большее непослушание питомца.

В свою очередь собаки, получающие положительное подкрепление за хорошее поведение, остаются более любопытными, уравновешенными и более послушными, ведь они ожидают за это награду, сообщает People.