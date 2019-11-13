В известной телеведущей новостей обнаружили онкологию

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facebook.com/1plus1.AllaMazur

У Аллы Мазур нашли злокачественную опухоль

Популярная и авторитетная украинская телеведущая Алла Мазур призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, где и рассказала некоторые подробности случившегося.

По словам Мазур, сначала она хотела скрыть болезнь от публики, и вообще, поймала себя на том, что хочется закрыться в себе, когда узнаешь о болезни, и вообще, у нас не принято говорить о раке.

Но все же набралась смелости и рассказала, а еще заявила, что не собирается сдаваться, хотя уже почувствовала, что борьба будет нелегкой.

Телеведущая в своем посте также призвала всех женщин после 45 лет регулярно проходить обследования у врачей, чтобы уберечь себя, ведь выявленный на ранних стадиях рак будет легче побороть.

«Борьба началась, и я уже ощутила: путь будет непростым. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни», - пообещала Мазур. И добавила: верит, что следующая публикация на эту тему будет о победе.

Cразу под постом звезды канала «1+1» ее коллеги начали оставлять слова поддержки, пожелания скорейшего выздоровления и сил в борьбе с болезнью.

«Алла! С Вашей мудростью и силой воли, верой и поддержкой близких - добро победит плохие клетки! Верю», - написала Лидия Таран.

«Верю в победу! Мое плечо всегда готово» - предложила свою помощь Соломия Витвицкая. А вот Святослав Гринчук отметил, чтобы все было хорошо.

Маричка Падалко выразила уверенность в том, что Алла победит в борьбе с недугом. Также в победу ведущей верит и жена Анатоль Анатолича Юла.

Юрий Горбунов также не остался в стороне и оставил свои слова поддержки коллеге.

«Аллочко! Все будет хорошо! Выздоравливайте!» - написал под постом Аллы Мазур популярный ведущий.

Алла Мазур – автор и ведущая информационно-аналитической программы «ТСН. Тиждень». Она работает в ТСН еще с первых дней основания (1 января 1997), а на телевизионной премии «Телетриумф» она восемь раз была признана лучшей ведущей информационно-аналитической программы. Журнал Фокус назвал ее одной из самых успешных женщин Украины.

Алла Мазур в 2008 году родила сына Артема, но телеведущая тщательно скрывает подробности личной жизни и в течение многих лет не раскрывает имени отца ребенка.