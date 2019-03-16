В Филадельфии продается дом с подвалом в стиле «50 оттенков серого»



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boredpanda.com

В пригороде Филадельфии выставлен на продажу роскошный загородный дом элитного класса, в котором, помимо разнообразных удобств, оборудован подвал, который очевидцы сравнили с комнатой из книги и серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого»

Красивый дом в Филадельфии, США, выстроенный в колониальном стиле, был выставлен на продажу за 750 тыс. долларов.

Внутри есть все, что необходимо для комфортной жизни: пять оборудованных спален, гостиная, свой собственный тренажерный зал, бильярдная и даже то, чего уж точно не ожидаешь увидеть в таком здании.

А вот в подвале оборудовано несколько помещений для настоящих секс-игрищ, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые сексуальные фантазии.

Риэлтор Мелисса Леонард окрестила этот дом «50 оттенков Мейпл-Глена» и с тех пор уже не раз слышала это выражение от раздраженных соседей и разнообразных средств массовой информации, которые упрашивали женщину поговорить с ними о доме и тайной комнате.

По словам продавца, все стены оснащены современной звукоизоляцией, поэтому никто из соседей не будет жаловаться, даже если покупатели решат пошалить среди ночи.

«Я видела первые два фильма и, может, прочитала пару глав книги. Но это было первым, что пришло мне в голову, когда я увидела все это: да здесь настоящие «Пятьдесят оттенков серого» в подвале! — сказала Леонард. — Но меня это не смущает — я знаю, что в Филадельфии есть клубы для таких затей, и для многих это образ жизни».

Джерело: boredpanda.com