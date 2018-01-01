Джейми Дорнан оценил шансы на продолжение франшизы «Пятьдесят оттенков серого»

Главный герой признался, что не готов возвращаться к этой роли еще раз

На прошлой неделе в прокате стартовала заключительная часть трилогии фильмов по книгам Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков» – «Пятьдесят оттенков свободы». Критики уже сошлись во мнении, что фильм, хоть и соберет свою кассу, войдет в число худших картин года. Джейми Дорнан, сыгравший главную роль во франшизе, оценил шансы



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Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Главный герой признался, что не готов возвращаться к этой роли еще раз

Критики уже сошлись во мнении, что фильм, хоть и соберет свою кассу, войдет в число худших картин года. Джейми Дорнан, сыгравший главную роль во франшизе, оценил шансы на продолжение истории, которая приносит много денег ее создателям.

Дорнан, сыгравший Кристиана Грея в многострадальной серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого», признался, что вряд ли когда-нибудь вернется к этому образу. В интервью канала ITV актер заявил, что, даже если писательница издаст еще одну книгу про Анастейшу и Кристиана, то он будет слишком стар, чтобы вернуться к своему герою. Книгой «Пятьдесят оттенков свободы» кончается вся трилогия, и на этом Джейми попрощается с Кристианом. «Мне нравится, каким стал мой герой к третьему фильму. Мне кажется, что он прошел длинный путь и стал лучшей версией себя. С ним произошли ужасные события, но именно они сделали его настоящим», - говорит Дорнан о своем персонаже.