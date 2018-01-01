Звезда «50 оттенков серого» снялась в изысканной фотосессии

Дакота Джонсон примеряла стильные ретро-образы и дала откровенное интервью

Знаменитая американская актриса Дакота Джонсон стала героиней стильного фотокола для журнала Allure. Вместе со снимками на страницах издания появятся Звезда «50 оттенков серого» также появится интервью, в котором артистка дала ответы на очень личные вопросы. В частности 28-летняя актриса отметила, что работа над этой знаменитой



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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон примеряла стильные ретро-образы и дала откровенное интервью

Знаменитая американская актриса Дакота Джонсон стала героиней стильного фотокола для журнала Allure. Вместе со снимками на страницах издания появятся Звезда «50 оттенков серого» также появится интервью, в котором артистка дала ответы на очень личные вопросы.

В частности 28-летняя актриса отметила, что работа над этой знаменитой франшизе помогла ей сформироваться, как творческой личности, а также как человеку.

«В течение всего этого опыта я узнала, что могу открывать свое сердце и свои эмоции, и также могу защитить себя. Я могу быть уязвимой и сильной... Вот за что я благодарна», - рассказывает она.

Актриса позировала для глянца в изысканных и нежных образах, напоминая очаровательную принцессу из сказок. Кружевные и фатиновые платья очень подходили актрисе, а белье и прозрачные накидки удачно подчеркивали ее формы. Автором снимков стала Петра Коллинз.

Напомним, фильм «50 оттенков свободы» выйдет на экраны 8 февраля.

Джерело: 24 канал