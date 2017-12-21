Дженнифер Лоуренс призналась, что фанатеет от Ким Кардашьян и фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Дженнифер Лоуренс не стесняется говорить о своих недостатках, слабостях и предпочтениях

Актриса признается, что обожает реалити-шоу семейства Кардашьян, а еще, как выяснилось в новом интервью – «Пятьдесят оттенков серого». В интервью по случаю выхода нового фильма Дженнифер «Красный воробей» журналисты издания The Wing спросили у актрисы, считает ли она себя киноманом / синефилом – и вот какой



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Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс не стесняется говорить о своих недостатках, слабостях и предпочтениях

Актриса признается, что обожает реалити-шоу семейства Кардашьян, а еще, как выяснилось в новом интервью – «Пятьдесят оттенков серого».

В интервью по случаю выхода нового фильма Дженнифер «Красный воробей» журналисты издания The Wing спросили у актрисы, считает ли она себя киноманом / синефилом – и вот какой ответ получили:

«Я даже слова такого не знаю, так что, очевидно… нет. Я постоянно попадаю в неловкие ситуации, потому что не знаю классику. В детстве я не была большой поклонницей кино. Я знакома с блестяще образованными актерами и, конечно, это полезно – заниматься самообразованием в области кино. Но мне все эти замечательные, великолепные, гениальные фильмы, получившие кучу наград, кажутся скучными – так что я обычно смотрю какие-нибудь свежие релизы, от Pixar, например, или «Пятьдесят оттенков»… Мне нравится то, что мне нравится, и все!»

Напомним, что ранее актриса призналась, что ради карьеры в кино ей пришлось бросить школу в 14 лет.

Джерело: popcornnews