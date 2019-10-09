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    В Москве открыли магазин, полностью посвященный Путину

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    В Москве открыли магазин, полностью посвященный Путину
    forbes.ru

    В Москве ко дню рождения президента России Владимира Путина открыли магазин, полностью посвященный хозяину Кремля

    Получило заведение название Team Putin, а поставили его на месте запланированного бутика брендовой одежды Christian Louboutin.

    В магазине продают одежду и аксессуары, связанные с российским президентом и эстетикой советских мультфильмов.

    В частности, здесь можно купить портреты Путина в цветах и футболки с таким же принтом. Стоимость последних составляет 3,4 тысячи рублей (около 1300 гривен).

    Также Putin Team предлагает одежду с образами персонажей «Союзмультфильма», с символикой СССР, с надписью Am Putin, и с архивными принтами ивановских полотняных изделий. Украсили магазин обоями с серпом и молотом и старыми советскими телевизорами.

    Владелица заведения – предпринимательница Айсель Трудел. Она в России представляет такие известные бренды, как Christian Louboutin, Agent Provocateur, Aquazzura, Bonpoint и Laduree.

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    forbes.ru
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    По словам бизнесвумен, Team Putin будет работать только в течение месяца, также он не имеет никакого отношения к общественному движению хоккеиста Александра Овечкина с похожим названием Putin Team.

    Джерело: forbes.ru

    фотография Путин СССР магазин
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