В Москве открыли магазин, полностью посвященный Путину



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forbes.ru

В Москве ко дню рождения президента России Владимира Путина открыли магазин, полностью посвященный хозяину Кремля

Получило заведение название Team Putin, а поставили его на месте запланированного бутика брендовой одежды Christian Louboutin.

В магазине продают одежду и аксессуары, связанные с российским президентом и эстетикой советских мультфильмов.

В частности, здесь можно купить портреты Путина в цветах и футболки с таким же принтом. Стоимость последних составляет 3,4 тысячи рублей (около 1300 гривен).

Также Putin Team предлагает одежду с образами персонажей «Союзмультфильма», с символикой СССР, с надписью Am Putin, и с архивными принтами ивановских полотняных изделий. Украсили магазин обоями с серпом и молотом и старыми советскими телевизорами.

Владелица заведения – предпринимательница Айсель Трудел. Она в России представляет такие известные бренды, как Christian Louboutin, Agent Provocateur, Aquazzura, Bonpoint и Laduree.

По словам бизнесвумен, Team Putin будет работать только в течение месяца, также он не имеет никакого отношения к общественному движению хоккеиста Александра Овечкина с похожим названием Putin Team.

Джерело: forbes.ru