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    Фото

    В Украине поставили памятник Порошенку

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    В Украине поставили памятник Порошенку
    facebook.com/petroporoshenko

    Ранее эта скульптура была совершенно другой — с лицом Владимира Ильича Ленина

    В Запорожье на территории одной из частных баз отдыха установили памятник, который внешне имеет сходство с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

    «Памятник Порошенко» когда-то был памятником Владимиру Ленину. Якобы после того, как в Украине стартовала декоммунизация, неизвестные злоумышленники отбили от памятника голову и монумент простоял в таком виде на территории базы отдыха несколько лет. 

    Однако, на днях, бывший памятник Ленину появился в обновленном виде: с новой головой и раскрашенной одеждой; на рукаве пиджака виден Герб Украины, на рубашку нанесен украинский орнамент. 

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    В Украине поставили памятник Порошенку
    В Украине поставили памятник Порошенку
    В Украине поставили памятник Порошенку

    При этом, на данный момент точно неизвестно, кто является скульптором и кого он хотел изобразить, однако пользователи соцсетей уже «окрестили» скульптуру памятником экс-президенту Украины Порошенко.

    Джерело: actual.today

    фотография Запорожье памятник
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