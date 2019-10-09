В Украине поставили памятник Порошенку



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facebook.com/petroporoshenko

Ранее эта скульптура была совершенно другой — с лицом Владимира Ильича Ленина

В Запорожье на территории одной из частных баз отдыха установили памятник, который внешне имеет сходство с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Памятник Порошенко» когда-то был памятником Владимиру Ленину. Якобы после того, как в Украине стартовала декоммунизация, неизвестные злоумышленники отбили от памятника голову и монумент простоял в таком виде на территории базы отдыха несколько лет.

Однако, на днях, бывший памятник Ленину появился в обновленном виде: с новой головой и раскрашенной одеждой; на рукаве пиджака виден Герб Украины, на рубашку нанесен украинский орнамент.

При этом, на данный момент точно неизвестно, кто является скульптором и кого он хотел изобразить, однако пользователи соцсетей уже «окрестили» скульптуру памятником экс-президенту Украины Порошенко.

Джерело: actual.today