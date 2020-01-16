В немецком зоопарке показали редких белых львят



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Красавчикам с острыми когтями выбирают имена

В зоопарке немецкого города Магдебург 19 ноября родились трое белых львят.

Это редкий вид, находящийся на грани исчезновения. Всего в мире насчитывается примерно 300 особей. Все они живут в заповедниках или зоопарках.

Сейчас львятам сделали прививку поставили чипы и показали их посетителям.

Они родились весом в полкило каждый, а на данный момент каждый из них тяжелее в пять раз. Их мать – львица Киара – не отходит от них.

Теперь пришло время выбирать им имена, за них могут проголосовать все желающие.