Что известно о новом сезоне Ведьмака: дата выхода и новые локации



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Второй сезон сериала «Ведьмак»

Собрав массу хвалебных отзывов о «Ведьмаке» с Генри Кавиллом в главной роли, Netflix готовится к съемкам второго сезона

Появилась информация о первой новой локации второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix, а также стало известно, когда начнутся съемки популярного фэнтезийного сериала по мотивам романов Анджея Сапковского.

Съемки нового сезона нашумевшего телепроекта начнутся уже 17 февраля этого года. А вот выпуск 2 сезона «Ведьмака» запланирован на начало 2021-го.

Ориентировочно, это может быть апрель. Ссылаются там на тот факт, что работа над первым сезоном от старта съемок до его выхода на платформе длилась 14 месяцев. Львиную долю времени отобрали графика и спецэффекты.

Сюжет второго сезона охватит третью книгу «Кровь эльфов», после чего также положит начало событиям, описанным в четвертом томе Сапковского «Час презрения». Предварительно поместить все это также планируют в восемь серий.

Съемки второго сезона будут проходить параллельно в Будапеште и Лондоне, который позволяет съемочной группе работать в массивных павильонах с декорациями. Определенные эпизоды снимут и на локациях шотландского острова Скай.