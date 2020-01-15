  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Что известно о новом сезоне Ведьмака: дата выхода и новые локации

    • Розсилка
    Что известно о новом сезоне Ведьмака: дата выхода и новые локации
    Второй сезон сериала «Ведьмак»

    Собрав массу хвалебных отзывов о «Ведьмаке» с Генри Кавиллом в главной роли, Netflix готовится к съемкам второго сезона

    Появилась информация о первой новой локации второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix, а также стало известно, когда начнутся съемки популярного фэнтезийного сериала по мотивам романов Анджея Сапковского.

    Съемки нового сезона нашумевшего телепроекта начнутся уже 17 февраля этого года. А вот выпуск 2 сезона «Ведьмака» запланирован на начало 2021-го.

    Ориентировочно, это может быть апрель. Ссылаются там на тот факт, что работа над первым сезоном от старта съемок до его выхода на платформе длилась 14 месяцев. Львиную долю времени отобрали графика и спецэффекты.

    Сюжет второго сезона охватит третью книгу «Кровь эльфов», после чего также положит начало событиям, описанным в четвертом томе Сапковского «Час презрения». Предварительно поместить все это также планируют в восемь серий.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Что известно о новом сезоне Ведьмака: дата выхода и новые локации
    Что известно о новом сезоне Ведьмака: дата выхода и новые локации

    Съемки второго сезона будут проходить параллельно в Будапеште и Лондоне, который позволяет съемочной группе работать в массивных павильонах с декорациями. Определенные эпизоды снимут и на локациях шотландского острова Скай.

    фотография кино искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ