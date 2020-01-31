В Одессе зацвел сад: фантастические фото



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dumskaya.net

Зима в Украине в 2020 году с рекордным теплом провоцирует новые аномалии. Больше всего таких в южных областях, где в январе была даже двузначная плюсовая температура

В Ботаническом саду Одесского национального университета имени Мечникова на улице цветут подснежники, розы, всходят крокусы.

Специалисты говорят, что хотя январские подснежники для Одессы - это норма, то крокусы проснулись раньше на 2-3 недели.

Но аномальнее всего этой зимой ведут себя розы, которые должны были уйти в спячку в начале зимы. Растения не сбросили листья и продолжили цветение, растут новые листья и побеги.

Сотрудники ботсада говорят, что такая аномалия не самым лучшим образом скажется на будущем растений. Розы потратят слишком много сил и в следующем году будут цвести плохо.

А для некоторых растений в Одесском ботаническом саду зимнее цветение - это норма - это зимнецветущие кустарники калина душистая (Viburnum fragrans) и химонант скороспелый (Chimonanthus praecox).

Джерело: dumskaya.net