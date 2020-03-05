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    Фото

    Катя Осадчая умилила cеть весенним образом

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    Катя Осадчая умилила cеть весенним образом
    Катя Осадчая

    Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая вновь продемонстрировала безупречный вкус и изысканный стиль

    Звездная журналистка опубликовала на своей странице в Instagram фото в легком весеннем платье. Умопомрачительный наряд авторства одного из любимых украинских брендов Кати – Dresstoimpress, вызвал восхищение ее поклонников.

    На опубликованном снимке звезда позирует на фоне своего роскошного дома в коротком платье с актуальным принтом этой весны – цветочными мотивами. К образу Осадчая подобрала черные ботинки на низком ходу с золотой звездочкой, а также добавила большие солнцезащитные очки.

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    Катя Осадчая умилила cеть весенним образом
    Катя Осадчая умилила cеть весенним образом

    Волосы Осадчая собрала в низкий пучок. Так как ведущая является сторонницей естественной красоты, вероятнее всего на этой фотографии она запечатлена без макияжа.

    знаменитости фотография телеведущая Instagram стиль Катя Осадчая
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