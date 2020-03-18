В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу



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Пандемия нашла отражение даже в татуировках

Люди начали делать татуировки на тему коронавируса

Вспышка коронавируса Covid-19 нашла отражение уже даже в татуировках. Так, ряд иностранных СМИ опубликовали фотографии «тату-шедевров», посвященных «китайской» лихоманке.

К примеру, одним из лидеров стала татуировка с изображением рулона туалетной бумаги и названием вируса. Также рисуют инфекцию в том виде, как она выглядит под микроскопом.

А в пятницу 13-го, которую некоторые считают неким магическим и необычным днем, в тату-салонах были скидки: из предложенных шаблонов рисунков – немало на тему пандемии.

В частности, есть вариации тату-рисунков с названием: используется как Covid-19, так и «коронавирус» или »корона».

Также можно найти рисунки бутылки пива, мытья рук и маски. Аудитория в комментариях отнеслась к такому творчеству по-разному: кто-то воспринял »татушки» с юмором и иронией, другие – осудили людей, которые шутят над серьезной проблемой и покинули дома во время карантина ради посещения тату-салона.