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    Фото

    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу

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    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    Пандемия нашла отражение даже в татуировках

    Люди начали делать татуировки на тему коронавируса

    Вспышка коронавируса Covid-19 нашла отражение уже даже в татуировках. Так, ряд иностранных СМИ опубликовали фотографии «тату-шедевров», посвященных «китайской» лихоманке.

    К примеру, одним из лидеров стала татуировка с изображением рулона туалетной бумаги и названием вируса. Также рисуют инфекцию в том виде, как она выглядит под микроскопом. 

    А в пятницу 13-го, которую некоторые считают неким магическим и необычным днем, в тату-салонах были скидки: из предложенных шаблонов рисунков – немало на тему пандемии. 

    В частности, есть вариации тату-рисунков с названием: используется как Covid-19, так и «коронавирус» или »корона». 

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    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу
    В сети опубликовали фото татуировок, посвященных коронавирусу

    Также можно найти рисунки бутылки пива, мытья рук и маски. Аудитория в комментариях отнеслась к такому творчеству по-разному: кто-то воспринял »татушки» с юмором и иронией, другие – осудили людей, которые шутят над серьезной проблемой и покинули дома во время карантина ради посещения тату-салона.

    фотография татуировка
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