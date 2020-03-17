Новая женственность: опубликована скандальная обложка модного глянца



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Vogue UA представляет новый номер

Редакция украинского журнала Vogue поместила на обложку модель с небритыми подмышками и в прозрачном бюстгальтере

Апрельский номер Vogue UA исследует тему новой женственности. На его обложке — музыкант, актриса, модель Кая Уилкинс, разносторонне одаренная ихаризматичная, – в откровенном платье Dior, созданном Марией-Грацией Кьюри, которая своими коллекциями открыто поддерживает феминисток.

Кая Уилкинс

«Fashion-съемки номера декодируют новую женственность. Ее слагаемые, как оказалось, могут обеспечивать преемственность beauty-традиций, а могут и оспаривать модные аксиомы».

А решение разместить на обложке девушку с неприкрытыми сосками редакция объяснила вызовом пуританству: «В контексте Vogue полуобнаженная грудь Каи – это не только вызов пуританству и символ empowerment, но еще и объект искусства, и модный фетиш», – отмечается в сообщении.