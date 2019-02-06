Замена Бену Аффлеку: букмекеры назвали главных кандидатов на роль Бэтмена
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Розсилка
В конце января было официально подтверждено, что Бен Аффлек покидает киновселенную DC и оставляет роль Бэтмена
Пока поклонники размышляли над тем, кто может заменить актера, и рисовали арты, букмекерские конторы принимали ставки. Недавно одна из них – BoyleSport – назвала нескольких кандидатов, чьи шансы надеть плащ и маску Бэтмена довольно высоки. В первой десятке оказались Арми Хаммер, Джейк Джилленхол, Джон Хэмм и другие.
Фаворитом поклонников оказался Арми Хаммер, звезда «Агентов АНКЛ» и «Зови меня своим именем». Вторым по популярности кандидатом стал Джейк Джилленхол, а на третьей строчке оказался Джон Хэмм. Шансы Хэмма, несмотря на любовь поклонников, уменьшаются из-за его возраста, так как режиссер Мэтт Ривз планирует подобрать на роль Бэтмена молодого актера. А вот Хаммеру всего 32 года, и он должен был сыграть супергероя в «Лиге справедливости», которую собирался поставить Джордж Миллер.
В списке букмекерской конторы приведены имена популярных знаменитостей, в то время как Ривз может выбрать на роль культового героя не примелькавшегося зрителям актера. Это поможет сосредоточить внимание фанатов на сюжете и отвлечь от пересудов, какие были во время объявления Аффлека новым Бэтменом. Как в итоге поступят создатели, станет ясно позднее.
Первая десятка кандидатов выглядит следующим образом:
Арми Хаммер — 7/2
Джейк Джилленхол — 11/2
Джон Хэмм — 13/2
Майкл Б. Джордан — 8/1
Бен Барнс — 8/1
Джон Красински — 9/1
Джейми Дорнан — 10/1
Джош Бролин — 16/1
Мэттью Гуд — 16/1
Крис Прэтт — 16/1
Джерело: popcornnews