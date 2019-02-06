Замена Бену Аффлеку: букмекеры назвали главных кандидатов на роль Бэтмена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бен Аффлек

В конце января было официально подтверждено, что Бен Аффлек покидает киновселенную DC и оставляет роль Бэтмена

Пока поклонники размышляли над тем, кто может заменить актера, и рисовали арты, букмекерские конторы принимали ставки. Недавно одна из них – BoyleSport – назвала нескольких кандидатов, чьи шансы надеть плащ и маску Бэтмена довольно высоки. В первой десятке оказались Арми Хаммер, Джейк Джилленхол, Джон Хэмм и другие.

Фаворитом поклонников оказался Арми Хаммер, звезда «Агентов АНКЛ» и «Зови меня своим именем». Вторым по популярности кандидатом стал Джейк Джилленхол, а на третьей строчке оказался Джон Хэмм. Шансы Хэмма, несмотря на любовь поклонников, уменьшаются из-за его возраста, так как режиссер Мэтт Ривз планирует подобрать на роль Бэтмена молодого актера. А вот Хаммеру всего 32 года, и он должен был сыграть супергероя в «Лиге справедливости», которую собирался поставить Джордж Миллер.

В списке букмекерской конторы приведены имена популярных знаменитостей, в то время как Ривз может выбрать на роль культового героя не примелькавшегося зрителям актера. Это поможет сосредоточить внимание фанатов на сюжете и отвлечь от пересудов, какие были во время объявления Аффлека новым Бэтменом. Как в итоге поступят создатели, станет ясно позднее.

Первая десятка кандидатов выглядит следующим образом:

Арми Хаммер — 7/2

Джейк Джилленхол — 11/2

Джон Хэмм — 13/2

Майкл Б. Джордан — 8/1

Бен Барнс — 8/1

Джон Красински — 9/1

Джейми Дорнан — 10/1

Джош Бролин — 16/1

Мэттью Гуд — 16/1

Крис Прэтт — 16/1

Джерело: popcornnews