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    Шоу-биз

    Замена Бену Аффлеку: букмекеры назвали главных кандидатов на роль Бэтмена

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    Бен Аффлек - Замена Бену Аффлеку: букмекеры назвали главных кандидатов на роль Бэтмена
    Бен Аффлек

    В конце января было официально подтверждено, что Бен Аффлек покидает киновселенную DC и оставляет роль Бэтмена

    Пока поклонники размышляли над тем, кто может заменить актера, и рисовали арты, букмекерские конторы принимали ставки. Недавно одна из них – BoyleSport – назвала нескольких кандидатов, чьи шансы надеть плащ и маску Бэтмена довольно высоки. В первой десятке оказались Арми Хаммер, Джейк Джилленхол, Джон Хэмм и другие.

    Фаворитом поклонников оказался Арми Хаммер, звезда «Агентов АНКЛ» и «Зови меня своим именем». Вторым по популярности кандидатом стал Джейк Джилленхол, а на третьей строчке оказался Джон Хэмм. Шансы Хэмма, несмотря на любовь поклонников, уменьшаются из-за его возраста, так как режиссер Мэтт Ривз планирует подобрать на роль Бэтмена молодого актера. А вот Хаммеру всего 32 года, и он должен был сыграть супергероя в «Лиге справедливости», которую собирался поставить Джордж Миллер.

    В списке букмекерской конторы приведены имена популярных знаменитостей, в то время как Ривз может выбрать на роль культового героя не примелькавшегося зрителям актера. Это поможет сосредоточить внимание фанатов на сюжете и отвлечь от пересудов, какие были во время объявления Аффлека новым Бэтменом. Как в итоге поступят создатели, станет ясно позднее.

    Первая десятка кандидатов выглядит следующим образом:

    Арми Хаммер — 7/2

    Джейк Джилленхол — 11/2

    Джон Хэмм — 13/2

    Майкл Б. Джордан — 8/1

    Бен Барнс — 8/1

    Джон Красински — 9/1

    Джейми Дорнан — 10/1

    Джош Бролин — 16/1

    Мэттью Гуд — 16/1

    Крис Прэтт — 16/1

    Джерело: popcornnews

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