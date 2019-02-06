Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи



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Майкл Джексон

По данным источника, число предполагаемых жертв насильственных действий со стороны музыканта продолжает расти

Король мировой поп-музыки Майкл Джексон дважды представал перед судом по обвинениям в растлении несовершеннолетних. В каждом из этих случаев певца оправдали, однако после выхода нашумевшего документального фильма «Покидая Неверлэнд», в котором двое мужчин рассказывают о непристойном поведении артиста, его останки могут эксгумировать спустя десятилетие после смерти.

Как стало известно журналистам, о действиях насильственного характера со стороны Джексона сообщили еще 11 человек, которым в то время было от семи до 14 лет. И число предполагаемых жертв исполнителя продолжает расти. «Он издевался над десятками детей, которых отправляли на его ранчо Неверлэнд, в том числе над детьми в инвалидных колясках и детьми, страдающими от неизлечимых болезней», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее известный актер Маколей Калкин, который также проводил время на ранчо поп-короля и даже спал с ним на одной постели, оправдывал певца.

По словам инсайдера, многие из этих людей намерены добиться справедливости. Они уверены, что смогут найти подтверждение своих слов, если будет проведено исследование тела Джексона, в том числе ДНК-анализ.

«Если будет начато новое уголовное расследование, разрешение семьи Джексонов для эксгумации не потребуется», – цитирует источник издание Radar Online. Напомним, лента «Покидая Неверлэнд» возмутила родных музыканта, которые обвинили снявшихся в ней мужчин в лжесвидетельстве.

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