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    Жизнь

    Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи

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    Майкл Джексон - Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи
    Майкл Джексон

    По данным источника, число предполагаемых жертв насильственных действий со стороны музыканта продолжает расти

    Король мировой поп-музыки Майкл Джексон дважды представал перед судом по обвинениям в растлении несовершеннолетних. В каждом из этих случаев певца оправдали, однако после выхода нашумевшего документального фильма «Покидая Неверлэнд», в котором двое мужчин рассказывают о непристойном поведении артиста, его останки могут эксгумировать спустя десятилетие после смерти.

    Как стало известно журналистам, о действиях насильственного характера со стороны Джексона сообщили еще 11 человек, которым в то время было от семи до 14 лет. И число предполагаемых жертв исполнителя продолжает расти. «Он издевался над десятками детей, которых отправляли на его ранчо Неверлэнд, в том числе над детьми в инвалидных колясках и детьми, страдающими от неизлечимых болезней», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее известный актер Маколей Калкин, который также проводил время на ранчо поп-короля и даже спал с ним на одной постели, оправдывал певца.

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    Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи
    Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи
    Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи
    Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи
    Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи
    Останки Майкла Джексона могут эксгумировать вопреки воле семьи

    По словам инсайдера, многие из этих людей намерены добиться справедливости. Они уверены, что смогут найти подтверждение своих слов, если будет проведено исследование тела Джексона, в том числе ДНК-анализ.

    «Если будет начато новое уголовное расследование, разрешение семьи Джексонов для эксгумации не потребуется», – цитирует источник издание Radar Online. Напомним, лента «Покидая Неверлэнд» возмутила родных музыканта, которые обвинили снявшихся в ней мужчин в лжесвидетельстве.

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